Massimo Giannini: "Ho visto tante persone morire, alcune se ne vanno senza un ultimo saluto" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ho visto persone morire, è stata un’esperienza dura e ho deciso di non nasconderla”. A parlare è Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa che, in collegamento durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, racconta la sua esperienza col Covid.Il giornalista è stato ricoverato al Gemelli ed è stato dimesso da pochi giorni: “Mi considero fortunato, voglio testimoniare cosa succede lì dentro perché c’è bisogno di capire. Ho cercato di capire cosa succede in quei 3 gironi danteschi: nel reparto pulito-sporco sono ricoverati i pazienti un po’ meno gravi, sono chiusi in stanze da cui non possono uscire”, ha detto.E ancora: “La porta si apre solo quando entrano medici, infermieri e operatori sanitari. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ho, è stata un’esperienza dura e ho deciso di non nasconderla”. A parlare è, direttore del quotidiano La Stampa che, in collegamento durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, racconta la sua esperienza col Covid.Il giornalista è stato ricoverato al Gemelli ed è stato dimesso da pochi giorni: “Mi considero fortunato, voglio testimoniare cosa succede lì dentro perché c’è bisogno di capire. Ho cercato di capire cosa succede in quei 3 gironi danteschi: nel reparto pulito-sporco sono ricoverati i pazienti un po’ meno gravi, sono chiusi in stanze da cui non possono uscire”, ha detto.E ancora: “La porta si apre solo quando entrano medici, infermieri e operatori sanitari. ...

Radio1Rai : 'Ho l'impressione che l'opinione pubblica non abbia ben chiara l'aggressività del #Covid19. Chi si ostina a dire ch… - Adnkronos : #MassimoGiannini e l'inferno del #Covid: 'Ho visto persone morire' - La7tv : #ottoemezzo @MassimGiannini racconta la sua esperienza nella terapia intensiva causa #Covid: 'La cosa che più mi ha… - GPiziarte : 'In ospedale ho visto tante persone morire, alcune se ne vanno senza un ultimo saluto' - GiangioTheGlide : RT @umanesimo: Un altro per cui è servita l'esperienza diretta per svegliarsi, speriamo che serva a qualcosa -