Massimo Galli | Non si capirà se le misure sono efficaci prima di 10 giorni Questo è molto preoccupante

"Non si capirà se le misure sono efficaci prima di dieci giorni e Questo è molto preoccupante". Massimo Galli non è d'accordo con chi contiene l'allarme. Le misure prese nell'ultimo dpcm sono per lui una "discreta scommessa" e solo fra poco più di una settimana sarà possibile capire se "l'avremo vinta oppure persa". Lo dichiara in un'intervista alla Stampa. "Se la curva non si flettesse ci troveremmo in una situazione difficile da gestire, e già ora in diverse regioni non si scherza checché molti ne dicano.

