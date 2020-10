Martedì 27 Ottobre 2020 – 268ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 16:33 Al termine della seduta la Presidenza ha Comunicato che il calendario dei lavori della settimana è integrato con un’informativa del Ministro dell’interno, domani alle ore 17, suoi recenti disordini in alcune città italiane e con un’informativa del Presidente del Consiglio, giovedì 29 alle ore 12.30, sul DPCM del 24 Ottobre recante ulteriori misure per il contrasto della pandemia. In apertura di seduta i sen. Marcucci (PD), Romeo (L-SP), Malan (FI) avevano chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per sollecitare un’informativa del Ministro Lamorgese sulle manifestazioni degli ultimi giorni. Secondo il sen. Ciriani (FdI) dovrebbe essere il Presidente del Consiglio a ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Ora inizio: 16:33 Al termine dellala Presidenza hache il calendario dei lavori della settimana è integrato con un’informativa del Ministro dell’interno, domani alle ore 17, suoi recenti disordini in alcune città italiane e con un’informativa del Presidente del Consiglio, giovedì 29 alle ore 12.30, sul DPCM del 24recante ulteriori misure per il contrasto della pandemia. In apertura dii sen. Marcucci (PD), Romeo (L-SP), Malan (FI) avevano chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per sollecitare un’informativa del Ministro Lamorgese sulle manifestazioni degli ultimi giorni. Secondo il sen. Ciriani (FdI) dovrebbe essere il Presidente del Consiglio a ...

