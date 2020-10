Marta Lempart | «Questa volta anche i medici polacchi si schierano»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Varsavia, Cracovia, Danzica, Breslavia e non solo: ieri a Łódz le manifestanti hanno distribuito fiori alla polizia mentre a Stettino, città di una certa importanza sulla costa baltica, erano decenni che non si vedevano così tante persone in piazza. Abbiamo incontrato, leader dello «Sciopero nazionale delle donne» (Osk), il motore delle proteste femminili che si sono susseguite negli ultimi anni dopo due governi di fila targati PiS. Come sta andando la protesta? Siamo in agitazione da venerdì scorso. … Continua L'articolo: «si» proviene da il manifesto.