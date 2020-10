Maria Teresa Ruta | avete mai visto il figlio minore | è l’unico della famiglia che si è tirato fuori dal mondo dello spettacolo

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, dopo anni di lontananza,e Guenda Goria, rispettivamente mamma e figlia, hanno avuto modo di riavvicinarsi, dopo anni di lontananza. tra le due si erano creati dei seri attriti quando, anni fa, la donna aveva deciso di lasciare la, lasciando i figli ancora adolescenti, per andare a vivere con il nuovo compagno. Proprio Guenda ha rivelato durante la sua permanenza alcuni dettagli sulla vicenda, raccontando anche alcune faccende che riguardano il fratello, Gian Amedeo. La ragazza ha parlato di come il fratello, ha vissuto anni molto difficili, che hanno avuto ripercussioni sui suoi momenti a scuola, rischiando perfino di non essere ammesso all’esame di quinta superiore a causa delle troppe assenze. Foto: grandefratello.mediaset.it In ...