Mare Fuori sesta puntata: trama e anticipazioni 28 ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mare Fuori sesta puntata. Mercoledì 28 ottobre 2020 torna su Rai 2 la nuova fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mare Fuori episodio 11 Fai la cosa giusta. Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un'intuizione li conduce al porto. Qui incrociano Carmine che riesce a nascondersi in maniera rocambolesca; Carmine dal suo nascondiglio potrebbe uccidere Massimo, ma si rifiuta di obbedire alle leggi della Camorra e fugge raggiungendo Nina a bordo della nave che sta per salpare per portarli clandestinamente all'estero. Nel frattempo, nell'Istituto di Pena Minorile Ciro ...

