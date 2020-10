Mare fuori | anticipazioni ultima puntata | resa dei conti nel finale di stagione

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con la sestasi chiude la primadi, coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie con Carolina Crescentini si congeda dal pubblico con l’ultimo appuntamento in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Ecco ledei due episodi conclusivi, intitolati Fai la cosa giusta e Morire per vivere.Episodio 11 – Fai la cosa giusta: Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto. Qui incrociano Carmine che riesce a nascondersi in maniera rocambolesca; Carmine dal suo nascondiglio ...

