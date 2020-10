MARE FUORI 2: la seconda stagione della fiction ci sarà? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le drammatiche storie di MARE FUORI, la serie targata Picomedia e Rai fiction, sono giunte a conclusione: questa sera su Rai 2 va in scena il capitolo finale della prima stagione. La serie in sei puntate testimonia la difficile realtà dei giovani detenuti reclusi all’interno dell’IPM di Napoli.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 29 ottobre 2020Innovativa e dai toni cupi, MARE FUORI si presenta come un avvincente prison-drama che nei prime cinque appuntamenti ha registrato una media di 1,6 milioni di spettatori e uno share del 7,3%, numeri decisamente in linea con gli ascolti della rete che potrebbero convincere la Rai a mettere in cantiere un secondo capitolo della ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le drammatiche storie di, la serie targata Picomedia e Rai, sono giunte a conclusione: questa sera su Rai 2 va in scena il capitolo finaleprima. La serie in sei puntate testimonia la difficile realtà dei giovani detenuti reclusi all’interno dell’IPM di Napoli.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 29 ottobre 2020Innovativa e dai toni cupi,si presenta come un avvincente prison-drama che nei prime cinque appuntamenti ha registrato una media di 1,6 milioni di spettatori e uno share del 7,3%, numeri decisamente in linea con gli ascoltirete che potrebbero convincere la Rai a mettere in cantiere un secondo capitolo...

