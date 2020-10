Marco Di Noia racconta il suo terzo concept album (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al fianco dell'Istituto Italiano di Tecnologia e del robot-pianista di Matteo Suzzi, è nato il nuovo EP del cantautore milanese Marco Di Noia. Marco Di Noia: “Cantando con i robot ho realizzato il mio nuovo EP” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al fianco dell'Istituto Italiano di Tecnologia e del robot-pianista di Matteo Suzzi, è nato il nuovo EP del cantautore milaneseDiDi: “Cantando con i robot ho realizzato il mio nuovo EP” su Notizie.it.

Dopo il successo di un progetto lungimirante, originale e ambizioso, Marco Di Noia realizza il suo nuovo EP, “La sovranità dei robot”. L’EP è un viaggio alla scoperta della tecnologia, un progetto all ...

Quel 'Casanova' di Red Canzian, arriva l'opera pop: "C'era solo sesso, che noia... poi ho trovato la strada giusta"

Il polistrumentista e cantante (ex) nei Pooh, porta in scena un progetto ambizioso dedicato all'avventuroso protagonista della Venezia del 1700 ...

