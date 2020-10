Marchisio Juventus: “Ronaldo fondamentale, sogno il tridente” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudio Marchisio ha parlato dell’attuale situazione della Juventus tramite un’intervista al quotidiano spagnolo As. L’ex centrocampista ha analizzato anche il gioco espresso dopo l’arrivo di Andrea Pirlo. Secondo l’ex numero 8 torinese, la formazione necessita di equilibrio ma il ritorno di Alvaro Morata si rivelerà fondamentale. Juventus: le parole di Marchisio “Ronaldo è’ fondamentale e lo dicono i numeri. Ma non solo: la sua assenza si è fatta sentire in queste ultime partite. Morata è’ tornato con maggiore consapevolezza della sua forza, è cresciuto tanto. Leggi anche:Juventus, Sconcerti: “Dybala infastidito. Soffre la presenza di Kulusevski” La Juve l’ha scelto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudioha parlato dell’attuale situazione dellatramite un’intervista al quotidiano spagnolo As. L’ex centrocampista ha analizzato anche il gioco espresso dopo l’arrivo di Andrea Pirlo. Secondo l’ex numero 8 torinese, la formazione necessita di equilibrio ma il ritorno di Alvaro Morata si rivelerà: le parole di“Ronaldo è’e lo dicono i numeri. Ma non solo: la sua assenza si è fatta sentire in queste ultime partite. Morata è’ tornato con maggiore consapevolezza della sua forza, è cresciuto tanto. Leggi anche:, Sconcerti: “Dybala infastidito. Soffre la presenza di Kulusevski” La Juve l’ha scelto ...

