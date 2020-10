Marchisio: “In politica? Ecco chi mi ha cercato. Con mia moglie litigo per…” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudio Marchisio ha raccontato a Vanity Fair il suo impegno sociale e il suo diverso modo di comunicare. Anche se da ex calciatore non sempre questo tipo di comunicazioni sono viste in maniera positiva: "L'immagine di una ragazzina con il salvagente disperata e aggrappata a un soccorritore mi ha "svegliato". Ho scritto di impulso un post ed è successo il finimondo. Da tempo volevo commettere certi fatti, ma gli amici mi consigliavano di lasciar perdere, tenermi lontano dall'attualità, ma quel giorno il pugno allo stomaco è stato troppo forte. Il mio libro? Ho raccolto pensieri che avevo da tanto sul mio percorso social. E ho scritto pensando ai miei figli perché non so se un giorno si ricorderanno di questo periodo particolare che stiamo vivendo, la fine della mia carriera, il mondo che cambia...".caption id="attachment 62001" ... Leggi su golssip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudioha raccontato a Vanity Fair il suo impegno sociale e il suo diverso modo di comunicare. Anche se da ex calciatore non sempre questo tipo di comunicazioni sono viste in maniera positiva: "L'immagine di una ragazzina con il salvagente disperata e aggrappata a un soccorritore mi ha "svegliato". Ho scritto di impulso un post ed è successo il finimondo. Da tempo volevo commettere certi fatti, ma gli amici mi consigliavano di lasciar perdere, tenermi lontano dall'attualità, ma quel giorno il pugno allo stomaco è stato troppo forte. Il mio libro? Ho raccolto pensieri che avevo da tanto sul mio percorso social. E ho scritto pensando ai miei figli perché non so se un giorno si ricorderanno di questo periodo particolare che stiamo vivendo, la fine della mia carriera, il mondo che cambia...".caption id="attachment 62001" ...

