Maradona compie 60 anni. La prima pagina storica del Corriere dello Sport per festeggiare El Pibe de oro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) NAPOLI - Il 30 ottobre 1960 in Argentina , a Lanus, nasceva il più grande calciatore della storia del calcio: Diego Armando Maradona . Venerdì è il suo compleanno e compirà 60 anni e in una intervista ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) NAPOLI - Il 30 ottobre 1960 in Argentina , a Lanus, nasceva il più grande calciatore della storia del calcio: Diego Armando. Venerdì è il suo compleanno e compirà 60e in una intervista ...

zazoomblog : Maradona compie 60 anni. La prima pagina storica del Corriere dello Sport per festeggiare El Pibe de oro -… - sportli26181512 : Maradona compie 60 anni. La prima pagina storica del Corriere dello Sport per festeggiare El Pibe de oro: Venerdì c… - Zaccarini_Vince : @DiegoAMaradona @en_sscnapoli #Maradona #Maradona60 mai nessuno come lui #elpibedeoro è stato l'ultimo re di #Napoli - SecolodItalia1 : Maradona compie 60 anni: ecco i 10 goal più belli dell’ultimo re di Napoli (video) - RobyGuarino : RT @augustociardi75: Fra pochi giorni compie 60 anni il più grande di tutti (fra quelli che ho visto, sono del 75). #Maradona. Più di Messi… -