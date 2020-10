Mara Maionchi torna a casa: Italia’s Got Talent focolaio Covid? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Finalmente la bella notizia è arrivata: la esuberante discografica Mara Maionchi è tornata a casa, dopo il ricovero in ospedale per via del Covid-19. Ecco come sta ora. Mara Maionchi sta bene. La famosa ed esuberante Talent scout e discografica, giudice di Italia’s Got Talent, era stata ricoverata alcuni giorni fa perché positiva al Covid-.19. Dopo Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma e anche lei colpita dalArticolo completo: Mara Maionchi torna a casa: Italia’s Got Talent focolaio Covid? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Finalmente la bella notizia è arrivata: la esuberante discograficata a, dopo il ricovero in ospedale per via del-19. Ecco come sta ora.sta bene. La famosa ed esuberantescout e discografica, giudice di Italia’s Got, era stata ricoverata alcuni giorni fa perché positiva al-.19. Dopo Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma e anche lei colpita dalArticolo completo:: Italia’s Got? dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Evviva! - chetempochefa : 'Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Vi ringrazia e abbraccia tutti dal… - Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - jndiGOne : @rompipaIIe mi stavo chiedendo ma non vedevo più mara maionchi quindi ho fatto 2+2 ciao ro mi sei mancata - lightmoon972 : RT @Corriere: Covid, Mara Maionchi ha lasciato l’ospedale. Il marito: «Ringrazia tutti per l’affetto ricevuto» -