Mara Maionchi ricoverata per Covid: il marito Alberto Salerno spiega come sta

Dopo il ricovero per Coronavirus di Mara Maionchi, il marito Alberto Salerno svela come sta. Qualche giorno fa sul profilo Instagram della conduttrice era apparso un messaggio. "La Mara ricoverata: una diapositiva! – aveva scritto il suo staff – … Cari tutti. Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato". Dopo un lungo silenzio il marito di Mara ha aggiornato tutti riguardo le sue condizioni di salute. La Maionchi infatti è stata dimessa dall'ospedale e sta meglio. "Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto – ha fatto sapere Salerno -,

