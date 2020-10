Mara Maionchi e il Covid, come sta: arrivano le prime notizie. Parla il marito: “Io posso fare solo questo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mara Maionchi ha sconfitto il coronavirus ed è stata dimessa dall’ospedale. La bella notizia è stata riferita dal marito Alberto Salerno che ha dichiarato: “Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa”. La super discografica Mara Maionchi è stata ricoverata lo scorso venerdì, 23 di ottobre, dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Fortunatamente fin da subito le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione. Mara Maionchi a quanto pare avrebbe contratto il virus sul set di Italia’s Got Talent dopo alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha sconfitto il coronavirus ed è stata dimessa dall’ospedale. La bella notizia è stata riferita dalAlberto Salerno che ha dichiarato: “ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Ioda tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa”. La super discograficaè stata ricoverata lo scorso venerdì, 23 di ottobre, dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Fortunatamente fin da subito le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione.a quanto pare avrebbe contratto il virus sul set di Italia’s Got Talent dopo alcuni ...

