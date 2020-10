Mara Maionchi dimessa dall’ospedale, Gerry Scotti chiama i radio: tosse forte ma si combatte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due buone notizie arrivano oggi e le vogliamo condividere insieme a voi visto che purtroppo la situazione in Italia e nel mondo si fa sempre più complicata. I numeri del contagio da covid 19 aumentano di giorno in giorno, in Italia ma anche negli altri stati. E sono anche tante le persone che appartengono al mondo dello spettacolo a raccontare sui social e non solo, di aver contratto il covid 19. Lo fanno per continuare a lanciare messaggi a chi ancora non ha capito l’importanza della mascherina! Tra gli ultimi a essere risultati positivi al covid 19 anche Gerry Scotti e Mara Maionchi. La produttrice, come riporta TPI, starebbe meglio. Dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni sarebbero migliorate. La Maionchi sarebbe quindi rientrata a casa, per continuare nel suo domicilio le cure. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due buone notizie arrivano oggi e le vogliamo condividere insieme a voi visto che purtroppo la situazione in Italia e nel mondo si fa sempre più complicata. I numeri del contagio da covid 19 aumentano di giorno in giorno, in Italia ma anche negli altri stati. E sono anche tante le persone che appartengono al mondo dello spettacolo a raccontare sui social e non solo, di aver contratto il covid 19. Lo fanno per continuare a lanciare messaggi a chi ancora non ha capito l’importanza della mascherina! Tra gli ultimi a essere risultati positivi al covid 19 anche. La produttrice, come riporta TPI, starebbe meglio. Dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni sarebbero migliorate. Lasarebbe quindi rientrata a casa, per continuare nel suo domicilio le cure. E ...

