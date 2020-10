Mara Carfagna diventa mamma a 44 anni: è nata la figlia Vittoria (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marta Carfagna, Vicepresidente della Camera. Foto di Lorenzo Pesce/Contrasto Fiocco rosa per Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera ed ex ministra per le Pari Opportunità, 44 anni, ha dato alla luce la sua prima figlia, Vittoria, avuta dal compagno Alessandro Ruben, 53 anni. La notizia è stata data da Dagospia, poi l’annuncio ufficiale della neomamma sui social. Mara Carfagna è mamma. L’annuncio sui social Un paio di scarpette rosa su uno sfondo a pois dello stesso colore. «La nostra piccola grande Vittoria è arrivata! Grazie di cuore a tutti per la valanga di affetto che ci dimostrate» le parole e l’immagine condivise ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marta, Vicepresidente della Camera. Foto di Lorenzo Pesce/Contrasto Fiocco rosa per. La vicepresidente della Camera ed ex ministra per le Pari Opportunità, 44, ha dato alla luce la sua prima, avuta dal compagno Alessandro Ruben, 53. La notizia è stata data da Dagospia, poi l’annuncio ufficiale della neosui social.. L’annuncio sui social Un paio di scarpette rosa su uno sfondo a pois dello stesso colore. «La nostra piccola grandeè arrivata! Grazie di cuore a tutti per la valanga di affetto che ci dimostrate» le parole e l’immagine condivise ...

