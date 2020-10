Manifestazioni di protesta a Roma tra disordini e tensioni: 16 denunciati, ci sono anche minorenni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continuano le proteste nella Capitale, e non solo. A scendere in piazza, in ogni parte d’Italia, le categorie duramente (e nuovamente) colpite dalle misure ancora più stringenti dell’ultimo Dpcm del 25 ottobre scorso. Tra di loro commercianti, gestori di ristoranti, palestre, bar, cinema e teatri che – ancora una volta – si vedono costretti ad abbassare le saracinesche delle attività. Leggi anche: Roma, commercianti in piazza: ‘Conte, ora basta dissanguare gli italiani’ C’è però da dire che le Manifestazioni non sono sempre state pacifiche e spontanee. Basti vedere quanto accaduto a Napoli, Torino e nella Capitale. E sempre a Roma ieri – dopo la guerriglia di sabato sera – ci sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continuano le proteste nella Capitale, e non solo. A scendere in piazza, in ogni parte d’Italia, le categorie duramente (e nuovamente) colpite dalle misure ancora più stringenti dell’ultimo Dpcm del 25 ottobre scorso. Tra di loro commercianti, gestori di ristoranti, palestre, bar, cinema e teatri che – ancora una volta – si vedono costretti ad abbassare le saracinesche delle attività. Leggi, commercianti in piazza: ‘Conte, ora basta dissanguare gli italiani’ C’è però da dire che lenonsempre state pacifiche e spontanee. Basti vedere quanto accaduto a Napoli, Torino e nella Capitale. E sempre aieri – dopo la guerriglia di sabato sera – cistati ...

