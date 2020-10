Mamma positiva organizza festa per il figlio: la nonna di un'amichetta si contagia e muore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aveva organizzato una festa di compleanno per il figlio, ancora inconsapevole di essere positiva al covid, ma con sintomi di febbre e tosse. Così una donna ha contagiato la madre di un amichetto del figlio, invitati al party: il virus è stato poi trasmesso alla nonna del bambino, che è morta in ospedale. L’episodio è avvenuto a Ladispoli e lo racconta il Messaggero. ″È un episodio che fa riflettere. Quando noi medici diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la diffusione del virus, c’è chi sottovaluta l’allarme. E continua a organizzare eventi” spiega Simona Ursino, direttrice del Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Avevato unadi compleanno per il, ancora inconsapevole di essereal covid, ma con sintomi di febbre e tosse. Così una donna hato la madre di un amichetto del, invitati al party: il virus è stato poi trasmesso alladel bambino, che è morta in ospedale. L’episodio è avvenuto a Ladispoli e lo racconta il Messaggero. ″È un episodio che fa riflettere. Quando noi medici diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la diffusione del virus, c’è chi sottovaluta l’allarme. E continua are eventi” spiega Simona Ursino, direttrice del Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) ...

