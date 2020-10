Mamma positiva al covid organizza una festa: morta una nonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una Mamma con la febbre ha organizzato la festa di compleanno per la figlia. A seguito del festeggiamento la nonna di una delle bimbe è morta. Il Messaggero ha riportato un caso di decesso per Coronavirus avvenuto nel Lazio in seguito al mancato rispetto di una norma basilare da quasi un anno a questa parte. … Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Unacon la febbre hato ladi compleanno per la figlia. A seguito del festeggiamento ladi una delle bimbe è. Il Messaggero ha riportato un caso di decesso per Coronavirus avvenuto nel Lazio in seguito al mancato rispetto di una norma basilare da quasi un anno a questa parte. …

