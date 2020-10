Mamma positiva al Covid organizza una festa di compleanno per il figlio: la nonna di un invitato viene contagiata e muore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aveva febbre e tosse, i sintomi di allarme del Covid, ma ha preferito rinviare il tampone a dopo la festa di compleanno che aveva organizzato per il figlio di 8 anni. Un party da 60 invitati, tra compagni di scuola e genitori al seguito, contro ogni raccomandazione sanitaria per arginare la pandemia. A quella festa, la madre di un bambino è stata contagiata. Tornata a casa, ha trasmesso il virus alla nonna, che è morta in ospedale. E’ la ricostruzione di una vicenda accaduta a Ladispoli, in provincia di Roma. La catena dei contagi è stata “mappata” dalla Asl Roma 4. ″È un episodio che fa riflettere. Quando noi medici diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aveva febbre e tosse, i sintomi di allarme del, ma ha preferito rinviare il tampone a dopo ladiche avevato per ildi 8 anni. Un party da 60 invitati, tra compagni di scuola e genitori al seguito, contro ogni raccomandazione sanitaria per arginare la pandemia. A quella, la madre di un bambino è stata. Tornata a casa, ha trasmesso il virus alla, che è morta in ospedale. E’ la ricostruzione di una vicenda accaduta a Ladispoli, in provincia di Roma. La catena dei contagi è stata “mappata” dalla Asl Roma 4. ″È un episodio che fa riflettere. Quando noi medici diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la ...

