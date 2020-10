Maltempo Liguria | Chiavari sceglie le scolmatore per il torrente Rupiano

LiguriaNotizie : Danni maltempo. Mai: il Savonese escluso da riconoscimento stato emergenza, vergogna - infoitinterno : Maltempo in arrivo al centro-nord, allerta arancione in Liguria e Lombardia - Vivodisogniebas : RT @LuceverdeRadio: ? #autostrade #maltempo #AllertaMeteo - A12 Genova Rosignano ?? #allagamenti tra Recco e Genova Nervi ? Moderare la… - LuceverdeRadio : ? #autostrade #maltempo #AllertaMeteo - A12 Genova Rosignano ?? #allagamenti tra Recco e Genova Nervi ? Moderare… - Consumatrici : Estate di San Martino anticipata: anticiclone africano in arrivo sull'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria

SAVONA - La provincia di Savona esclusa dal riconoscimento dello stato di emergenza per la calamità naturale avvenuta agli inizi di ottobre. "Una vergogna", denuncia il capogruppo della Lega in Region ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.