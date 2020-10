Magi | “Usare le mascherine e rispettare le regole | così Roma può evitare il lockdown”

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “Lockdown a Milano e Napoli? Pur rispettando l’opinione degli esperti, penso sia prioritario far capire a tutti che le mascherine ci proteggono. Su questo non vi è alcun dubbio. Se facciamo finta di metterle, le mettiamo male o non le mettiamo, sicuramente qualche problema si verificherà”. Risponde così Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, interpellato dall’agenzia Dire sulle parole del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, secondo il quale sarebbe necessario un lockdown nelle città di Milano e Napoli.