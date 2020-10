Mafia nigeriana | smantellata la cupola tra Torino e Ferrara Orge sessuali per affiliare le donne

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Finalmente lavacilla. Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta dalle Squadre Mobili die di, a conclusione di indagini svolte, in perfetto coordinamento, a carico di cittadini nigeriani appartenenti al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato “Viking” o “Norsemen Kclub International”, suddiviso in cellule locali (dette “Deck”) dislocate in numerose città italiane.sgominata nellaLache operava tra Piemonte ed Emilia, controllava e gestiva il commercio su strada di sostanze stupefacenti, in particolare nella periferia nord del capoluogo piemontese e, sempre nella stessa zona, lo ...

Ora contiamo in espulsioni a raffica: chi ha operato in questo tipo di organizzazioni ed è dedito al crimine non deve tornare nella nostra città .