Mafia nigeriana, decine di arresti in Piemonte ed Emilia Romagna contro il clan Vikings. In carcere anche i vertici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) decine di arresti e altri provvedimenti cautelari sono stati eseguita questa mattina all'alba dagli agenti delle squadre mobili di Torino e Ferrara a carico di cittadini di origine africana appartenenti alla Mafia nigeriana. Il blitz delle forze dell'ordine arriva dopo la conclusione delle indagini coordinate dalle Direzioni distrettuali antiMafia (Dda) della Procura di Torino e di Bologna. L'operazione vede coinvolti oltre duecento agenti della polizia di Stato ed è svolta sotto il coordinamento della Direzione centrale anticrimine. L'organizzazione criminale di stampo mafioso oggetto del blitz è denominata "Viking" o ''Norsemen Kclub International", ed è suddivisa in cellule locali, le cosiddette "Deck", dislocate ...

