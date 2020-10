Macron stasera in tv per annunciare la nuova stretta, Merkel pensa a un lockdown light (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per Emmanuel Macron è il momento di decidere. Dinanzi al peggioramento “esponenziale” della pandemia da Covid-19, il presidente francese è chiamato ad annunciare oggi una nuova stretta contro il coronavirus. Anche in caso di un lockdown nazionale, le scuole dovrebbero comunque rimanere aperte, riferisce BFM-TV citando fonti concordanti. Lo stesso vale per i servizi pubblici. Macron presiederà un nuovo consiglio di Difesa questa mattina, il secondo in due giorni, prima del consiglio dei ministri. Poi, alle 20:00, il discorso del presidente in tv. “Tutto può evolvere fino all’ultimo momento”, avvisa un consigliere ministeriale.La cancelliera tedesca, Angela Merkel, dovrebbe proporre un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per Emmanuelè il momento di decidere. Dinanzi al peggioramento “esponenziale” della pandemia da Covid-19, il presidente francese è chiamato adoggi unacontro il coronavirus. Anche in caso di unnazionale, le scuole dovrebbero comunque rimanere aperte, riferisce BFM-TV citando fonti concordanti. Lo stesso vale per i servizi pubblici.presiederà un nuovo consiglio di Difesa questa mattina, il secondo in due giorni, prima del consiglio dei ministri. Poi, alle 20:00, il discorso del presidente in tv. “Tutto può evolvere fino all’ultimo momento”, avvisa un consigliere ministeriale.La cancelliera tedesca, Angela, dovrebbe proporre un ...

ilriformista : La rivelazione di BFM-TV: non è bastato il coprifuoco #Francia - cholafebbradue : @BimbiMeb @PoliticaPerJedi Ma se Macron deve ancora parlare (stasera alle 20)... Vabbè chiusa la discussione. Se un… - bisciaz : RT @lacampiglio: Stasera alle 20 (puntuale almeno lui) Macron parla alla nazione. Stay tuned perché noi seguiamo a ruota qualche giorno dop… - pin_klo : RT @anaisginori: Lockdown, atto 2. Stasera #Macron in tv per annunciare un mese di chiusura totale ma con scuole aperte e una lista di atti… - anaisginori : Lockdown, atto 2. Stasera #Macron in tv per annunciare un mese di chiusura totale ma con scuole aperte e una lista… -