Macron spaventa tutti: "Situazione Covid molto peggio del previsto"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che nemmeno le previsioni più pessimistiche avrebbero potuto anticipare quello che sta accadendo. Il virus è molto più veloce.

Emmanuel Macron ha annunciato che il virus è molto più veloce di quello che avevano anticipato le previsioni più pessimistiche ...

Borsa Milano in calo: -4,06% per i timori di lockdown. Francoforte -4,20%. In rosso Wall Street

I listini sono stati piegati dalla paura per l’aumento costante dei contagi, dallo spettro di nuovi lockdown: il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe annunciare ... in diretta), con gli ...

