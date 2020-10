Macron ha annunciato un nuovo lockdown in Francia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Gli sforzi fatti sono stati utili, ma la razionalità ci porta a dire che non basta più. Il virus sta circolando in Francia a una velocità che anche le previsioni più pessimistiche non avevano considerato. Ieri sono morti 527 dei nostri connazionali». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa in cui ha annunciato un nuovo lockdown. «In questo contesto, la mia responsabilità è proteggere tutti i francesi – ha proseguito Macron – Già in estate la nostra strategia era di convivere con il virus e di controllarne la circolazione facendo affidamento sulle nostre capacità di fare test, allertare, proteggere. Abbiamo fatto tutto bene? No, ma abbiamo fatto tutto il possibile. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Gli sforzi fatti sono stati utili, ma la razionalità ci porta a dire che non basta più. Il virus sta circolando ina una velocità che anche le previsioni più pessimistiche non avevano considerato. Ieri sono morti 527 dei nostri connazionali». Lo ha detto il presidente francese Emmanuelnella conferenza stampa in cui haun. «In questo contesto, la mia responsabilità è proteggere tutti i francesi – ha proseguito– Già in estate la nostra strategia era di convivere con il virus e di controllarne la circolazione facendo affidamento sulle nostre capacità di fare test, allertare, proteggere. Abbiamo fatto tutto bene? No, ma abbiamo fatto tutto il possibile. ...

