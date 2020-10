Macron ha annunciato un nuovo lockdown in Francia, ma le scuole rimarranno aperte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Da venerdì sarà in vigore il confinamento su tutto il territorio nazionale. Le scuole rimarranno aperte, e si potrà continuare a lavorare, si possono visitare case di cura e case di riposo. Come in primavera, si potrà uscire di casa per andare a lavorare, per andare a una visita medica, per assistere una persona cara, fare la spesa o prendere aria vicino a casa. Bar e ristoranti saranno chiusi da venerdì almeno fino al primo dicembre. Dipendenti e datori di lavoro che non potranno lavorare continueranno a beneficiare dei sussidi» Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa in cui ha annunciato un nuovo lockdown. «Gli sforzi fatti sono stati utili, ma la razionalità ci porta a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Da venerdì sarà in vigore il confinamento su tutto il territorio nazionale. Le, e si potrà continuare a lavorare, si possono visitare case di cura e case di riposo. Come in primavera, si potrà uscire di casa per andare a lavorare, per andare a una visita medica, per assistere una persona cara, fare la spesa o prendere aria vicino a casa. Bar e ristoranti saranno chiusi da venerdì almeno fino al primo dicembre. Dipendenti e datori di lavoro che non potranno lavorare continueranno a beneficiare dei sussidi» Lo ha detto il presidente francese Emmanuelnella conferenza stampa in cui haun. «Gli sforzi fatti sono stati utili, ma la razionalità ci porta a ...

