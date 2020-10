Macron costretto a cedere | Francia verso il lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha cercato di evitarlo in tutti i modi, ma alla fine sembra ormai pronto a: il presidente Emmanuelquesta sera alle 20:00 potrebbe annunciare il ritorno di ungenerale in tutta laper frenare l’avanzata del coronavirus. La notizia sta circolando in queste ultime ore su tutti i principali siti di informazione d’oltralpe, mentre i francesi già si preparano alla nuova stretta, che secondo quanto trapelato comincerà domani a mezzanotte e sarà meno rigida di quella applicata la scorsa primavera in occasione della prima ondata. Bfm-Tv, ad esempio, anticipa che le scuole dovrebbero rimanere aperte, così come altre attività giudicate essenziali.Eppure, fino a poche settimane fa il governo non voleva neanche sentir parlare di una nuova quarantena. ...