Ma Salvini che propone il bonus per i medici che rinviano la pensione è lo stesso che ha introdotto quota 100? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra le 6 proposte della Lega per provare a contrastare il coronavirus – il tutto in alternativa al dpcm appena varato dall’esecutivo di Giuseppe Conte – c’è anche quella di stanziare un bonus per tutti quei medici che scelgono di rinviare la pensione. Quindi, in questa fase, la forza lavoro di cui ci sarebbe bisogno negli ospedali è rappresentata anche da quelle persone che – in età lavorativa avanzata – possono ancora prestare il proprio servizio in corsia. Una situazione di emergenza che, tuttavia, va a cozzare con quella che è stata una delle bandiere della Lega nel governo giallo-verde, ovvero quota 100. LEGGI ANCHE > È vera la storia del 60% di ‘codici verdi’ al pronto soccorso del San Raffaele? ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra le 6 proposte della Lega per provare a contrastare il coronavirus – il tutto in alternativa al dpcm appena varato dall’esecutivo di Giuseppe Conte – c’è anche quella di stanziare unper tutti queiche scelgono di rinviare la. Quindi, in questa fase, la forza lavoro di cui ci sarebbe bisogno negli ospedali è rappresentata anche da quelle persone che – in età lavorativa avanzata – possono ancora prestare il proprio servizio in corsia. Una situazione di emergenza che, tuttavia, va a cozzare con quella che è stata una delle bandiere della Lega nel governo giallo-verde, ovvero. LEGGI ANCHE > È vera la storia del 60% di ‘codici verdi’ al pronto soccorso del San Raffaele? ...

matteosalvinimi : #Salvini: se l'unico Paese al mondo la cui economia crescerà quest'anno è la Cina, qualcuno si interroghi su menzog… - matteosalvinimi : #Salvini: la Cina? Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facessero pagare per guarirlo. Su… - matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - Ariel2575 : RT @ImolaOggi: ??Salvini: in un momento come questo Conte mi manda messaggi sull'#omofobia Strano che non ne abbia mandati anche su #iussoli… - luigideluca_ : @marattin @claudiocerasa E ti pareva che non era colpa di #Salvini...???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini che Matteo Salvini zittisce il M5s Giarrusso a L'aria che tira: "Chi insulta a ripetizione?", non lo degna neppure del nome Liberoquotidiano.it "Le mie email violate da Report", la guerra tra Alessandro Giuli e Sigfrido Ranucci finisce in Procura

avrebbero potuto sapere che quel programma culturale io l’avevo presentato in una conferenza stampa a Montecitorio con Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, oltre agli altri estensori del programma". ...

Renzi il voltagabbana

Buongiorno Signora Maria precisiamo Sileri non vuole andare al san Raffaele ora ,ha precisato che avendo vinto un concorso al San Raffaele ,se non si candida in politica alle pros ...

avrebbero potuto sapere che quel programma culturale io l’avevo presentato in una conferenza stampa a Montecitorio con Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, oltre agli altri estensori del programma". ...Buongiorno Signora Maria precisiamo Sileri non vuole andare al san Raffaele ora ,ha precisato che avendo vinto un concorso al San Raffaele ,se non si candida in politica alle pros ...