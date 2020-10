"Ma quali evidenze scientifiche ha per dirlo?". De Micheli fuori controllo, nega la realtà. Senaldi la smonta in diretta: "Lo dica" | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Cosa avete sbagliato, ministro? Qualcosa avete sbagliato, lo dica". Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, incalza la ministra dei Trasporti del Pd, Paola De Micheli. Il tema è quello delicatissimo dei trasporti pubblici, considerati dagli esperti tra i focolai di contagio più pesanti di questa seconda ondata di coronavirus. Per gli esperti, ma non per la De Micheli che forse per scaricarsi dalle responsabilità arriva addirittura a negarlo, nell'imbarazzo generale. "Dare la colpa al Cts è sbagliato politicamente, perché le persone identificano il Cts con il governo. E la sensazione mia è che voi dite al Cts di cosa avete bisogno e il Cts lo fa", analizza il direttore di Libero. "Prendiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Cosa avete sbagliato, ministro? Qualcosa avete sbagliato, lo". Pietro, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, incalza la ministra dei Trasporti del Pd, Paola De. Il tema è quello delicatissimo dei trasporti pubblici, considerati dagli esperti tra i focolai di contagio più pesanti di questa seconda ondata di coronavirus. Per gli esperti, ma non per la Deche forse per scaricarsi dalle responsabilità arriva addirittura arlo, nell'imbarazzo generale. "Dare la colpa al Cts è sbagliato politicamente, perché le persone identificano il Cts con il governo. E la sensazione mia è che voi dite al Cts di cosa avete bisogno e il Cts lo fa", analizza il direttore di Libero. "Prendiamo ...

"Ma chi lo dice che porta il virus? Che evidenze scientifiche ha lei per dirlo?", contrattacca la De Micheli, calpestando perfino il buonsenso. E qui Senaldi alza il sopracciglio: "Beh, qualcosa avete ...

Il DPCM del 24 ottobre 2020 per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19, consente “l’attività sportiva o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pu ...

