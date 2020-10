Ma perché non si usano gli autobus privati per aiutare il trasporto pubblico? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gestori di teatri e ristoranti, obbligati a chiusura e orario ridotto, lo dicono da giorni: «I nostri spazi sono sicuri, il problema è il trasporto». Lo stesso è stato detto da più parti per la scuola. L’interno dell’istituto è controllato, non così il percorso sui mezzi pubblici per arrivarci. Anche se uno studio, pubblicato dal Center for Disease Control and Prevention (Cdc) americano, non indica un rischio maggiore di trasmissione del virus sui mezzi pubblici, se le persone indossano sempre la mascherina e non conversano a voce alta, comunque i mezzi pubblici sono affollati e appaiono come luoghi a rischio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gestori di teatri e ristoranti, obbligati a chiusura e orario ridotto, lo dicono da giorni: «I nostri spazi sono sicuri, il problema è il trasporto». Lo stesso è stato detto da più parti per la scuola. L’interno dell’istituto è controllato, non così il percorso sui mezzi pubblici per arrivarci. Anche se uno studio, pubblicato dal Center for Disease Control and Prevention (Cdc) americano, non indica un rischio maggiore di trasmissione del virus sui mezzi pubblici, se le persone indossano sempre la mascherina e non conversano a voce alta, comunque i mezzi pubblici sono affollati e appaiono come luoghi a rischio.

