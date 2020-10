Ma il caso Whirlpool non era stato risolto molti mesi fa? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si diceva che la Whirlpool non avrebbe lasciato Napoli, almeno per il momento. E quel momento era il 15 giugno dello scorso anno. Ora, però, quel momento è stato superato e il 31 ottobre la multinazionale statunitense ha comunicato la chiusura dello stabilimento campano per il 31 ottobre. Oltre 1400 persone e famiglie a rischio, con il governo – sia il Conte-1 sia il Conte-2 – che aveva promesso un impegno affinché la trattativa si concludesse nel migliore dei modi. Ma la chiusura Whirlpool in Campania è imminente e quel migliore dei modi non è mai arrivato. LEGGI ANCHE > La Whirlpool non abbandonerà Napoli (per il momento) Una questione andata avanti per anni e presa in mano prima da Luigi Di Maio, poi dal suo successore al Ministero dello Sviluppo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si diceva che lanon avrebbe lasciato Napoli, almeno per il momento. E quel momento era il 15 giugno dello scorso anno. Ora, però, quel momento èsuperato e il 31 ottobre la multinazionale statunitense ha comunicato la chiusura dello stabilimento campano per il 31 ottobre. Oltre 1400 persone e famiglie a rischio, con il governo – sia il Conte-1 sia il Conte-2 – che aveva promesso un impegno affinché la trattativa si concludesse nel migliore dei modi. Ma la chiusurain Campania è imminente e quel migliore dei modi non è mai arrivato. LEGGI ANCHE > Lanon abbandonerà Napoli (per il momento) Una questione andata avanti per anni e presa in mano prima da Luigi Di Maio, poi dal suo successore al Ministero dello Sviluppo ...

Sono circa duecento i lavoratori dello stabilimento di Napoli di Whirlpool che da questa mattina stanno bloccando l'autostrada per protestare contro la chiusura dello stabilimento di via Argione. Chie ...

Whirlpool, scioperi e proteste per bloccare la chiusura: «Intervenga Conte»

Un manichino con le sembianze da operaio impiccato al cavalcavia via Ferraris in segno di protesta: è stata l’azione dimostrativa realizzata ieri dagli operai Whirlpool di Napoli. La multinazionale Us ...

Sono circa duecento i lavoratori dello stabilimento di Napoli di Whirlpool che da questa mattina stanno bloccando l'autostrada per protestare contro la chiusura dello stabilimento di via Argione. Chie ...Un manichino con le sembianze da operaio impiccato al cavalcavia via Ferraris in segno di protesta: è stata l'azione dimostrativa realizzata ieri dagli operai Whirlpool di Napoli. La multinazionale Us ...