Lutto in Rai | è morto Pino Scaccia | il giornalista sconfitto dal Covid

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ha visto e raccontato per la Rai le guerre, il terrore, il nemico. Con professionalità e passione. Ma nulla ha potuto contro il nemico più grande che oggi se lo è portato via a 74 anni“, sono queste le strazianti parole scritte su Twitter da Marco Castelnuovo,che saluta così per l’ultima volta il grande collegadopo essere stato ricoverato per Coronavirus., gli occhi dell’Italia nel mondo e nella penna Ha raccontato per la Rai e gli italiani i fatti internazionali più importanti degli ultimi 50 anni: dalla Guerra del Golfo alla caduta dell’ex Unione Sovietica, dalla crisi in Afghanistan alla guerra in Iraq. Il suo nome fu uno dei primi, parlando ...