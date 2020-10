Lutto in Rai | è morto Pino Scaccia | il giornalista era ricoverato per Covid

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ha visto e raccontato per la Rai le guerre, il terrore, il nemico. Con professionalità e passione. Ma nulla ha potuto contro il nemico più grande che oggi se lo è portato via a 74 anni“, sono queste le strazianti parole scritte su Twitter da Marco Castelnuovo,che saluta così per l’ultima volta il grande collegadopo essere statoper Coronavirus., gli occhi dell’Italia in giro per il mondo Ha raccontato per la Rai e gli italiani i fatti internazionali più importanti degli ultimi 50 anni: dalla Guerra del Golfo alla caduta dell’ex Unione Sovietica, dalla crisi in Afghanistan alla guerra in Iraq. Il suo nome fu uno dei ...