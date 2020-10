Luigi Zanda si dimette da presidente del quotidiano Domani

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Il senatore Luigi Zanda lascia l'incarico didel consiglio di amministrazione del, il giornale fondato da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. "Cari amici, a più di un mese dalla nascita di, sento di dover fare un primo consuntivo", scrive nella lettera al Cda. "Queste prime settimane mi hanno permesso di constatare che la posizione didel Consiglio di amministrazione è, in molte circostanze, non compatibile con la funzione di senatore del Partito Democratico e del centrosinistra italiano. In una parola, ho compreso di trovarmi in una posizione di conflitto di interessi politico-editoriale che, per mio costume e per mia profonda convinzione, non posso sottovalutare", aggiunge Zanda. "È quindi con grande rammarico che sono costretto a ...