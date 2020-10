L'Ue può risparmiare mille miliardi l’anno e abbattere le emissioni (di M. Albrizio) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (di Mauro Albrizio, direttore Ufficio europeo di Legambiente) Più di 10.000 miliardi di euro di danni ambientali e climatici evitati nei prossimi dieci anni, una forte riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, il 65% delle emissioni serra eliminato. Sono i numeri contenuti nel recente studio dell’Università di Berlino e dell’Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW) sulle strategie per rispettare il target dell’accordo sul clima firmato a Parigi nel 2015.L’analisi parte da una situazione preoccupante. L’Europa si trova a fronteggiare insieme all’emergenza pandemica anche l’emergenza climatica. Con un pericoloso impatto non solo ambientale, ma anche economico e sociale. L’ultimo Emissions Gap Report dell’UNEP ha evidenziato che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (di Mauro, direttore Ufficio europeo di Legambiente) Più di 10.000di euro di danni ambientali e climatici evitati nei prossimi dieci anni, una forte riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, il 65% delleserra eliminato. Sono i numeri contenuti nel recente studio dell’Università di Berlino e dell’Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW) sulle strategie per rispettare il target dell’accordo sul clima firmato a Parigi nel 2015.L’analisi parte da una situazione preoccupante. L’Europa si trova a fronteggiare insieme all’emergenza pandemica anche l’emergenza climatica. Con un pericoloso impatto non solo ambientale, ma anche economico e sociale. L’ultimo Emissions Gap Report dell’UNEP ha evidenziato che ...

