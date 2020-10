Lockdown a Milano e Napoli, Sala e De Magistris scrivono a Speranza: «Sbagliato, idea di Ricciardi o del ministero?» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Il Lockdown a Milano e a Napoli è un'idea un?idea di Ricciardi o del ministero?». È quanto chedono in una lettera inviata al ministro Roberto Speranza... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Ile aè un'un?dio del?». È quanto chedono in una lettera inviata al ministro Roberto...

petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: a Milano e Napoli il lockdown è necessario #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar'… - Sfn1974 : RT @caroperazzi: Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fo… - Radio1Rai : #Trasporti #Milano 'Studi ci dicono che non sono i trasporti o le #scuole i luoghi del contagio, ma sono i singoli… -