“Lo nascondo qui…”. Il Collegio 5, tutti pazzi per Giulia Maria Scarano: chi è l’alunna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È partita il 27 ottobre su Rai2 la nuova stagione de “Il Collegio”, il docu-reality prodotto da Rai e Magnolia – Banijay Group giunto a definitiva consacrazione nella scorsa stagione, trasformandosi in un fenomeno di costume a tutti gli effetti tra le fasce di pubblico più giovani. Anche in questa edizione, fatta di otto puntate e ambientata nel Collegio Regina Margherita di Anagni, il programma incentrato sulla scuola più severa della tv catapulterà una classe di bambini in un Collegio di un’altra era. Se la quarta edizione aveva visto i ragazzi immergersi negli anni 80, precisamente nel 1982, quando molti tra i genitori dei protagonisti frequentavano le scuole medie, quest’anno è ambientato nel 1992, l’anno di ‘Mani ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È partita il 27 ottobre su Rai2 la nuova stagione de “Il”, il docu-reality prodotto da Rai e Magnolia – Banijay Group giunto a definitiva consacrazione nella scorsa stagione, trasformandosi in un fenomeno di costume agli effetti tra le fasce di pubblico più giovani. Anche in questa edizione, fatta di otto puntate e ambientata nelRegina Margherita di Anagni, il programma incentrato sulla scuola più severa della tv catapulterà una classe di bambini in undi un’altra era. Se la quarta edizione aveva visto i ragazzi immergersi negli anni 80, precisamente nel 1982, quando molti tra i genitori dei protagonisti frequentavano le scuole medie, quest’anno è ambientato nel 1992, l’anno di ‘Mani ...

OsservaMy : RT @sologianca: Sono un uomo semplice: Se tiro un sasso, non nascondo la mano. Se scrivo un tweet, non lo cancello. Si chiama metterci la… - sologianca : Sono un uomo semplice: Se tiro un sasso, non nascondo la mano. Se scrivo un tweet, non lo cancello. Si chiama metterci la faccia, sempre. - borntovixx : @tooheavytocarry se non te ne sei accorta allora vuol dire che lo nascondo bene ?? - martinanottoli1 : le altre: allora qui nascondo la piastra qui il telefono e qui i trucchi giulia: E MO IL CACIOCAVALLO DOVE LO METTO?? #ilcollegio - helpme_Jeffrey : TE LO DICO DA DUE MESI GRAZIE AL CAZZO io non mi nascondo dietro a un dito come te troia?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo nascondo Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia