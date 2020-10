LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Tom Dumoulin! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOM DUMOULIN ANNUNCIA IL RITIRO 10.55 Tom Dumoulin ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione: “Abbiamo deciso che lascerò la Vuelta. Io ed il nostro staff tecnico pensiamo che sia la scelta migliore quella di scendere dalla bici. Alla partenza della Vuelta mi sentivo già stanco e quella sensazione è rimasta. Non ha senso per me continuare, perché potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare la Vuelta, ma questa è la scelta giusta. Su questo possiamo essere tutti d’accordo. Con Primoz Roglic siamo in buona posizione in classifica generale. Si spera che la squadra possa portare a casa la vittoria“. La presentazione della tappa odierna – La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOM DUMOULIN ANNUNCIA IL RITIRO 10.55 Tom Dumoulin ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione: “Abbiamo deciso che lascerò la. Io ed il nostro staff tecnico pensiamo che sia la scelta migliore quella di scendere dalla bici. Alla partenza dellami sentivo già stanco e quella sensazione è rimasta. Non ha senso per me continuare, perché potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare la, ma questa è la scelta giusta. Su questo possiamo essere tutti d’accordo. Con Primoz Roglic siamo in buona posizione in classifica generale. Si spera che la squadra possa portare a casa la vittoria“. La presentazione dellaodierna – La ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Vuelta LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale! OA Sport Vuelta 2020, decima tappa: data, orari, tv e streaming

I corridori prenderanno il via da Castro ...

Richard Carapaz rimane maglia rossa alla Vuelta a España 2020. “È stata una tappa davvero veloce, dall’inizio in poi – ha dichiarato a fine tappa il leader della classific ...

I corridori prenderanno il via da Castro ...Richard Carapaz rimane maglia rossa alla Vuelta a España 2020. "È stata una tappa davvero veloce, dall'inizio in poi – ha dichiarato a fine tappa il leader della classific ...