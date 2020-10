LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic piega Carapaz al termine di un duello epico sull’Alto de Moncalvillo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Primoz Roglic vince sull’Alto de Moncalvillo staccando Richard Carapaz al termine di un duello stupendo. La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani! 17.22 La top-20 odierna 01 Primoz Roglic Team Jumbo – Visma 04:07:08 02 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 13 03 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 19 04 Aleksander Vlasov Astana Pro Team + 25 05 Hugh Carthy EF Pro Cycling + 33 06 Wout Poels Bahrain-McLaren + 35 07 Enric Mas Movistar Team + 54 08 Sepp Kuss Team Jumbo – Visma + 54 09 Esteban Chaves Mitchelton-Scott + 01:33 10 Clément Champoussin AG2R La Mondiale + ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Primozvince sull’Alto destaccando Richardaldi unstupendo. La nostrafinisce qua, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani! 17.22 La top-20 odierna 01 PrimozTeam Jumbo – Visma 04:07:08 02 RichardINEOS Grenadiers + 13 03 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 19 04 Aleksander Vlasov Astana Pro Team + 25 05 Hugh Carthy EF Pro Cycling + 33 06 Wout Poels Bahrain-McLaren + 35 07 Enric Mas Movistar Team + 54 08 Sepp Kuss Team Jumbo – Visma + 54 09 Esteban Chaves Mitchelton-Scott + 01:33 10 Clément Champoussin AG2R La Mondiale + ...

