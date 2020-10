LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Movistar sul Puerto de La Rasa! 3’30” per la fuga (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Siamo in prossimità dello scollinamento. 15.58 Oramai Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) sta per essere ripreso dal gruppo. 15.54 Il distacco tra i battistrada e i fuggitivi è già sceso a 3’10” con Imanol Erviti e Carlos Verona al comando del gruppo per il Team Movistar. 15.51 Ci troviamo a 54 km dal traguardo. Sotto il forcing della Movistar il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3’35”, mentre Garcia ha meno di un minuto di vantaggio sul plotone. 15.48 Siamo a 5 km dalla vetta del Puerto de La Rasa e diversi corridori stanno già perdendo contatto dalla coda del gruppo dei big. 15.44 Il gruppo ha imboccato la salita con un ritardo di 5’08 ”. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Siamo in prossimità dello scollinamento. 15.58 Oramai Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) sta per essere ripreso dal gruppo. 15.54 Il distacco tra i battistrada e i fuggitivi è già sceso a 3’10” con Imanol Erviti e Carlos Verona al comando del gruppo per il Team. 15.51 Ci troviamo a 54 km dal traguardo. Sotto ilil vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3’35”, mentre Garcia ha meno di un minuto di vantaggio sul plotone. 15.48 Siamo a 5 km dalla vetta delde La Rasa e diversi corridori stanno già perdendo contatto dalla coda del gruppo dei big. 15.44 Il gruppo ha imboccato la salita con un ritardo di 5’08 ”. La ...

