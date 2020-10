LIVE – Venezia-Bahcesehir 23-27, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Umana Reyer Venezia ospita il Bahcesehir nella quinta giornata del gruppo A dell’Eurocup 2020/2021. Una sola vittoria in tre uscite per i ragazzi di De Raffaele che al Taliercio partono però favoriti contro i turchi che in quattro gare non sono mai riusciti ad imporsi. Mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Bahcesehir 23-27 13′ – Perez porta gli ospiti a +4. 23-27. 11′ – Al via il secondo quarto. 10′ – Il primo quarto termina 20-23. 9′ – Allunga il Bahcesehir. 14-23. 7′ – 1/2 di Tonut dalla lunetta. 9-15. 5′ – Altri due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Umana Reyerospita ilnella quinta giornata del gruppo A dell’. Una sola vittoria in tre uscite per i ragazzi di De Raffaele che al Taliercio partono però favoriti contro i turchi che in quattro gare non sono mai riusciti ad imporsi. Mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA23-27 13′ – Perez porta gli ospiti a +4. 23-27. 11′ – Al via il secondo quarto. 10′ – Il primo quarto termina 20-23. 9′ – Allunga il. 14-23. 7′ – 1/2 di Tonut dalla lunetta. 9-15. 5′ – Altri due ...

