LIVE Sinner-Ruud, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tra poco la sfida d’esordio dell’azzurro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Ancora qualche minuto di attesa, con il doppio di cui abbiamo parlato al super tie-break dopo che due tie-break veri si sono giocati. 14:03 In considerazione dell’allungarsi del doppio che vede coinvolti Lukasz Kubot e Marcelo Melo da una parte e Raven Klaasen e Jean-Julien Rojer dall’altra, Sinner e Ruud incominceranno con un certo ritardo: è appena cominciato il secondo set del sopracitato doppio, dopo che il primo è finito al tie-break. Orario di inizio stimato: vicino alle ore 15:00. Il programma di Sinner-Ruud – Il tabellone dell’ATP Vienna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Ancora qualche minuto di attesa, con il doppio di cui abbiamo parlato al super tie-break dopo che due tie-break veri si sono giocati. 14:03 In considerazione dell’allungarsi del doppio che vede coinvolti Lukasz Kubot e Marcelo Melo da una parte e Raven Klaasen e Jean-Julien Rojer dall’altra,incominceranno con un certo ritardo: è appena cominciato il secondo set del sopracitato doppio, dopo che il primo è finito al tie-break. Orario di inizio stimato: vicino alle ore 15:00. Il programma di– Il tabellone dell’ATPBuongiorno e bentrovati alladel match valido per il 1° turno dell’ATP di ...

