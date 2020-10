LIVE Sinner-Ruud, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’altoatesino sfida l’ostico norvegese per accedere al 2° turno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ruud – Il tabellone dell’ATP Vienna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di Vienna tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud (n.27 del mondo). Sul veloce indoor austriaco torna in scena il giovane altoatesino, dopo aver raggiunto le semifinali del torneo di Colonia II (Germania), sconfitto poi dal tedesco Alexander Zverev (vincitore dell’evento). Il classe 2001 del Bel Paese continua la propria ascesa, con la classifica a premiarlo (n.43 del ranking). Il desiderio è quello di proseguire la scalata. Jannik però dovrà vedersela ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il tabellone dell’ATPBuongiorno e bentrovati alladel match valido per il 1°dell’ATP ditra Jannike ilCasper(n.27 del mondo). Sul veloce indoor austriaco torna in scena il giovane altoatesino, dopo aver raggiunto le semifinali del torneo di Colonia II (Germania), sconfitto poi dal tedesco Alexander Zverev (vincitore dell’evento). Il classe 2001 del Bel Paese continua la propria ascesa, con la classifica a premiarlo (n.43 del ranking). Il desiderio è quello di proseguire la scalata. Jannik però dovrà vedersela ...

infoitsport : Classifica Atp Live: Sinner, nuovo best ranking. La top-40 si avvicina - infoitsport : LIVE Sinner-Zverev, Atp Colonia 2 in DIRETTA: semifinale da brividi, rivincita del Roland Garros - infoitsport : LIVE Sinner-Zverev 6-7 3-6, Atp Colonia 2 in DIRETTA: l’azzurro prima domina poi cala. Il tedesco rimonta e va in f… - zazoomblog : LIVE Sinner-Zverev 6-7 1-4 Atp Colonia 2 in DIRETTA: il tedesco piazza il break nel secondo set. L’azzurro deve rin… - zazoomblog : LIVE Sinner-Zverev 6-7 0-1 Atp Colonia 2 in DIRETTA: il tedesco vince il primo parziale! Tanti errori da parte dell… -