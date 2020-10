LIVE Pagelle Juventus-Barcellona 0-1 | Champions League 2020-2021 | Dembelé a segno | termina il primo tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAIl programma di– Le probabili formazioni di– La presentazione diBuona sera e bentrovati alledi, match valido per il Gruppo G della. La massima competizione continentale per club procede, ma non è facile trovare la giusta concentrazione in un questa difficile convivenza con il famigerato Coronavirus. Vigilia di dubbi in casa bianconera che, domani sera (ore 21.00), affronterà ildi Leo Messi per la seconda giornata del ...