LIVE – Hellas Verona-Venezia, Coppa Italia 2020/2021: terzo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre Hellas Verona e Venezia scenderanno in campo in occasione del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match del Bentegodi con gli uomini di Juric a caccia del pass qualificazione per il prossimo turno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Hellas Verona-Venezia (Ore 17:00) Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobrescenderanno in campo in occasione deldi. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match del Bentegodi con gli uomini di Juric a caccia del pass qualificazione per il prossimo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale in tempo reale. AGGIORNA LA(Ore 17:00)

Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre Hellas Verona e Venezia scenderanno in campo in occasione del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match del ...

Calciomercato Milan, sondaggio per Lovato: il prezzo del Verona

Il Milan ha messo nel mirino Matteo Lovato, giovane difensore dell'Hellas Verona che ha già una valutazione di mercato abbastanza elevata.

