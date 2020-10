LIVE – Hellas Verona-Venezia 2-0, Coppa Italia 2020/2021: terzo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre Hellas Verona e Venezia scenderanno in campo in occasione del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match del Bentegodi con gli uomini di Juric a caccia del pass qualificazione per il prossimo turno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale in tempo reale. IL TABELLONE DEL QUARTO turno IL REGOLAMENTO DEL terzo turno FORMAZIONI UFFICIALI Hellas Verona: Pandur, Faraoni, Magnani, Empereur; Ruegg, Ilic, Vieira, Lazovic; Barak, Zaccagni; Salcedo Venezia: Pomini; St ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobrescenderanno in campo in occasione deldi. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match del Bentegodi con gli uomini di Juric a caccia del pass qualificazione per il prossimo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale in tempo reale. IL TABELLONE DEL QUARTOIL REGOLAMENTO DELFORMAZIONI UFFICIALI: Pandur, Faraoni, Magnani, Empereur; Ruegg, Ilic, Vieira, Lazovic; Barak, Zaccagni; Salcedo: Pomini; St ...

infoitsport : LIVE Serie A - Juventus-Hellas Verona 1-1, pareggio di Kulusevski. FOTO! - Fantacalciok : Hellas Verona – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Hellas Verona – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - infoitsport : LIVE FORMAZIONI - Juventus, dentro Dybala e Bernardeschi, fuori Kulusevski. Hellas Verona, Kalinic centravanti. Mil… - ftg_soccer : GOAL! Rayo Vallecano in Spain La Liga 2 Albacete 2-1 Rayo Vallecano GOAL! Hellas Verona in Italy Serie A Juventus 0… -