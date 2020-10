LIVE – Genoa-Catanzaro 2-1 | Coppa Italia 2020 2021 | terzo turno DIRETTA

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match deldi. Si gioca alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con unatestuale.(3-5-2): Marchetti; Biraschi, Masiello, Criscito; Czyborra, Lerager, Radovanovic, Zajc, Parigini; Scamacca, Destro.(4-4-2): Di Gennaro; Fazio, Martinelli, Riccardi, Pinna; Baldassin, Risolo, Carlini, Contessa; Casoli, Di Massimo IL TABELLONE DEL QUARTOIL REGOLAMENTO DEL...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: GENOA-CATANZARO LIVE MATCH - - zazoomblog : LIVE – Genoa-Catanzaro 2-0 Coppa Italia 2020-2021: terzo turno (DIRETTA) - #Genoa-Catanzaro #Coppa #Italia - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Catanzaro, il secondo tempo della gara di Coppa Italia (live) - charliemchouse : Genoa - Catanzaro, il secondo tempo della gara di Coppa Italia (live) -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Genoa

Maran lancia Criscito e Parigini dal primo minuto, Scamacca-Destro in attacco. Catanzaro , terzo turno preliminare di Coppa Italia. Com'è noto, purtroppo, la gara del Ferraris, già a porte chiuse, non ...Una partita di Coppa Italia proprio alla vigilia di un derby. Questo è Genoa-Catanzaro e Rolando Maran vara una formazione a dir poco sperimentale, cambiando quasi per intero la formazione scesa in ca ...